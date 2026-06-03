Администрация Трампа заплатила миллиард долларов налогоплательщиков за отказ от ветряных электростанций

Администрация Трампа заплатила французской компании 928 миллионов долларов налогоплательщиков, чтобы она отказалась от строительства двух офшорных ветряных электростанций у берегов Нью-Йорка и Северной Каролины, а взамен построила завод по производству сжиженного природного газа в Техасе. Семь штатов подали в суд, назвав сделку «фиктивной» и «незаконной», утверждая, что их лишили необходимой электроэнергии. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что это «надуманное соглашение, направленное на удовлетворение личных амбиций президента».

Коалиция из семи демократических штатов подала в суд на администрацию Трампа после того, как она заплатила французской компании почти 1 миллиард долларов из средств налогоплательщиков, чтобы не строились офшорные ветряные электростанции. В иске, поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, утверждалось, что сделка, заключённая между TotalEnergies и администрацией Трампа ранее в 2026 году, лишила штаты столь необходимой электроэнергии и может привести к росту цен на электроэнергию в Новой Англии и срединно-Атлантическом регионе.

Ранее, в марте, администрация Трампа объявила, что выплатит французскому энергетическому гиганту 928 миллионов долларов из средств налогоплательщиков, чтобы возместить компании стоимость аренды, приобретённой при администрации Байдена, что позволило ей построить две офшорные ветряные электростанции в водах близ Нью-Йорка и Северной Каролины, и подавляющая часть этой суммы была бы направлена на развитие нью-йоркского проекта, а в обмен TotalEnergies потратит эти возмещённые деньги на строительство нового завода по производству сжиженного природного газа в Техасе, чтобы экспортировать американский СПГ за рубеж в Европу. А в апреле администрация объявила, что потратит ещё почти 900 миллионов долларов на выплату компенсации ещё двум разработчикам ветроэнергетики за отказ от строительства проектов в Нью-Йорке и Калифорнии.

Генпрокурор Джеймс назвала мартовское объявление «незаконным соглашением», добавив, что после неоднократных проигрышей в суде эта администрация заключила фиктивную сделку, чтобы выплатить иностранной энергетической компании сотни миллионов долларов налогоплательщиков за отказ от офшорной ветроэнергетики и вместо этого инвестировать в нефть и газ.

Иск был подан в окружной суд США по округу Колумбия, и генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Мэн, Вермонт, Массачусетс и Род-Айленд заявили, что администрация нарушила закон при заключении мартовской сделки, не проведя требуемое по закону слушание, чтобы определить, что сохранение договоров аренды морских ветровых установок вероятно нанесёт серьёзный вред жизни, собственности, национальной безопасности или окружающей среде, а также нарушала Закон о судебном фонде, поскольку это был не платеж в качестве компенсации за «неизбежный судебный процесс», а скорее «надуманное соглашение, направленное на удовлетворение личной оппозиции президента к ветроэнергетике».

Представитель Министерства внутренних дел назвал соглашения «добровольными» и заявил, что никого не заставляли их подписывать, и что они были рассмотрены и одобрены Министерством юстиции, подчеркнув, что единственной вопиющей незаконностью здесь был процесс, с помощью которого при администрации Байдена были согласованы договоры аренды.

Напомним, что президент США Дональд Трамп лично осуждает офшорную ветроэнергетику, и его администрация создаёт многочисленные препятствия для проектов на каждом этапе их развития.