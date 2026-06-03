Украина рассчитывает на получение газа из Азербайджана

Украина возлагает надежды на поставки азербайджанского газа по Трансбалканскому маршруту. Об этом сообщил в своём Telegram-канале первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль после переговоров с главой Минэнерго Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

Украински вице-премьер сообщил, что особое внимание на встрече было уделено развитию маршрутов транспортировки энергоносителей — в частности, в страны Евросоюза с использованием украинской газотранспортной инфраструктуры. Он также отметил, что первая тестовая поставка азербайджанского газа на Украину, состоявшаяся в прошлом году, подтвердила практическую ценность Трансбалканского маршрута.

В Киеве не раз называли Трансбалканский коридор «геополитическим инструментом» для диверсификации газовых поставок. Однако местные аналитики отмечают, что мощности маршрутов Route 2 и Route 3 почти не используются.

Пять стран — Греция, Болгария, Румыния, Молдавия и Украина — участвуют в инициативе «Вертикальный коридор». В рамках проекта Украина планирует получать газ двумя путями: по маршруту Route 2 (СПГ из греческого Александруполиса) и по маршруту Route 3 (азербайджанский газ). Третий маршрут (Route 1) — поставки с СПГ-терминала в Ревитусе под Афинами — считается малоперспективным из-за низкой пропускной способности.

Трансбалканский газовый маршрут — это система газопроводов, проходящих через территории Балканских стран (Турции, Болгарии, Румынии, Молдавии) и исторически использовавшихся для транзита российского газа в юго-восточную Европу. В последние годы ЕС и Украина активно ищут способы использования этой инфраструктуры для поставок альтернативного (не российского) газа, в первую очередь из Азербайджана и через греческие терминалы по приёму СПГ.