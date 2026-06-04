Кабмин предложил создать механизм контроля цен на продукты

Правительство России внесло в Государственную Думу два законопроекта, которые направлены на создание механизма мониторинга цен на продукты питания для выявления причин их подорожания.

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Цель базовой инициативы - обеспечить проведение мониторинга и фиксации цен на продовольственные товары на всех этапах их движения - от производства до прилавка.

Задача - выявлять резкое удорожание продуктов и анализировать причины этой тенденции.

Механизм мониторинга

Документ предоставляет правительству право определять перечень федеральных органов, которые смогут получать данные у Федеральной налоговой службы (ФНС). Речь об информации о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продовольственными товарами и оказанием услуг. Мониторить собираются именно те продукты и услуги, которые учитывает Росстат при расчете индекса потребительских цен (инфляции).

Сбору и мониторингу подлежат сведения о:

ценах,

объемах продаж и реализации услуг,

сделках между компаниями,

их доходах, расходах и прибыли.

Сбор информации при этом планируется из налоговых деклараций, бухгалтерской и аудиторской отчетности.

Полученную информацию будут использовать для анализа роста цен и причин этого явления.

Сопутствующий законопроект направлен на то, чтобы снять ограничения, связанные с налоговой тайной, чтобы уполномоченные органы могли получать необходимую информацию. Для этого понадобится внести изменения в Налоговый кодекс РФ, разрешив ФНС передавать данные другим ведомствам.

Порядок предоставления информации и ее состав будут определяться совместно ФНС и Министерством экономического развития.

В целом новшество позволит властям проводить глубокий анализ рынка и оперативно реагировать на необоснованный рост цен.