Слуцкий вытащил печенье с предсказанием Жириновского

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посетил стенд RT на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Отмечается, что на стенде Слуцкий зашел в кафе «Горячая линия», а также выбил страйк в боулинге. Кроме того, он вытащил печенье с предсказанием бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Ему досталось предсказание с цитатой политика о ситуации на Ближнем Востоке.

«Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина», — гласит предсказание.

Ранее Слуцкий призвал закрепить норматив спортивной инфраструктуры для жилых кварталов.