Дмитриев обсудил с представителем АдГ возобновление диалога РФ, ФРГ и США

Возобновление делового диалога между Россией, Германией и США обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер. Об этом Дмитриев написал в социальной сети X.

Дмитриев сообщил, что обсудил с Маркусом Фронмайером экономические сотрудничество с Германией и уточнил, что, в частности, обсуждался диалог между Россией, Германией и США.

Дмитриев добавил, что ждет «возможности построить великое будущее вместе с АдГ».

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. В том числе форум решила посетить официальная делегация США.

Ранее Захарова на полях ПМЭФ поговорила с немецким депутатом на его родном языке.