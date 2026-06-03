Болгарии могут понадобиться миллиарды евро для нормализации экономики

Министерство финансов Болгарии рассматривает возможность взять заем на сумму до 3,8 миллиарда евро для выплат обязательств на фоне сложной финансовой обстановки в стране. Об этом сообщает агентство Novinite.

«Вице-премьер и министр финансов Галаб Донев заявил, что Болгарии придется взять на себя новый долг в размере до 3,8 млрд евро, назвав эту меру неизбежной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без заимствований правительство страны не сможет покрыть платежи на ближайшие месяцы, в том числе пенсии.

30 мая сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) «накажет» Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета спустя всего несколько месяцев после присоединения к еврозоне. ЕК собирается применить к Болгарии процедуру чрезмерного дефицита бюджета. Дефицит государственного бюджета страны в прошлом году достиг 3,5%, что превышает допустимый в еврозоне уровень в 3%.

Ранее в Кремле оценили шансы на «потепление» с ЕС из-за Болгарии и Венгрии.