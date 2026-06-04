Немецкий депутат заявил об интересе к перезапуску «Северных потоков»

В Германии есть интерес к перезапуску нефтепроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер в беседе с ТАСС.

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«С нашей стороны существует большой интерес к тому, чтобы "Северный поток" снова был введен в эксплуатацию, и уже сейчас следовало бы совместно посмотреть, какие существуют возможности для того, чтобы в перспективе, после окончания конфликта на Украине, снова прийти к взаимопониманию по этому вопросу», — заявил Фронмайер.

Ранее депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штеффен Котре в комментарии «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что отказ Германии и Европейского союза в целом от поставок природного газа из России является абсурдным шагом.