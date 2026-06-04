Минпромторг обсуждает создание "полки товаров ЕАЭС"

Минпромторг России прорабатывает с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) возможность создания отдельной "полки товаров ЕАЭС". Об этом в интервью "Российской газете" сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

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По его словам, эта работа ведется в рамках подготовки к запуску закона о так называемой российской полке, вступление которого недавно было перенесено на 1 марта 2027 года.

"Наша задача - создать полку товаров Евразийского союза, чтобы закон ни коим образом не противоречил нашим интеграционным обязательствам, но при этом защищал интересы национальных производств", - отметил министр.

Алиханов пояснил, что дополнительное время до вступления закона в силу необходимо торговым сетям и производителям для адаптации к новым требованиям. Сейчас продолжается разработка подзаконных актов и обсуждение механизма реализации инициативы.

Закон о российской полке предполагает специальные условия размещения отечественных товаров в розничной торговле. Вместе с тем Россия как участник ЕАЭС должна учитывать интересы производителей из других стран объединения. Именно поэтому Минпромторг ведет консультации с партнерами по союзу, чтобы найти компромиссное решение.

В ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.