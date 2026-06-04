Одно решение пополнило бюджет РФ на миллиарды

Снижение числа социальных сирот в России обернулось заметной экономией для бюджетов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова в Совете Федерации.

© Московский Комсомолец

«Ведомости» пишут, что 2025 году казны разных уровней сберегли 20 миллиардов рублей за счёт сокращения выплат приёмным родителям, пособий сиротам и расходов на жилищные сертификаты.

В качестве примера она привела Свердловскую область, бюджет которой сохранил порядка 771 миллиона.

Основанием для экономии стали рекордные показатели восстановления семей. В 2025 году права на детей вернули 2 844 родителя — это исторический максимум.

Количество выявленных социальных сирот сократилось почти на 17%, до 22 тысяч, а число детей, чьи родители лишены или ограничены в правах, уменьшилось на четверть. Львова-Белова подчеркнула, что реформа семьесбережения, напротив, дополнительных затрат не требует.