В Бразилии назвали меры борьбы с санкциями США против РФ

Правительства России и Бразилии прорабатывают меры противодействия западным санкциям, чтобы поддерживать растущий товарооборот. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил председатель Совета предпринимателей Бразилия-Россия, президент Бразильской ассоциации кофейной промышленности Павел Кардозу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Правительства двух стран предлагают меры, чтобы упростить потоки финансов между Россией и Бразилией. Над этим активно работают премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин», — указал собеседник.

Кардозу также выразил надежду на развитие бизнес-диалога двух стран, указав на взаимный интерес к торговле.

Ранее стало известно, что по итогам апреля 2026 года суммарные объемы поставок арахиса из Бразилии в Россию увеличились на 14,5 процента в месячном выражении и достигли почти восьми миллионов долларов в денежном выражении. За отчетный период поставщики из латиноамериканской страны отправили в Россию арахиса на общую сумму в 7,9 миллиона долларов. Для сравнения, в марте показатель находился на уровне 6,9 миллиона.