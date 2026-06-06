Румыния фактически обанкротилась из-за финансовой поддержки Украины. Об этом сообщила депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ, передает РИА Новости.

Она отметила, что Румыния слепо следовала инициативам и директивам Евросоюза, что привело к беспрецедентному внутреннему политическому и экономическому кризисам.

По словам депутата, Бухаресту не хватает средств на собственных граждан и при этом он занимает деньги, чтобы передать их Киеву.

Евродепутат Шошоакэ заявила Путину, что народ Румынии не хочет помогать Украине

«С 1 июля у нас нет денег на выплату зарплат и пенсий. (...) Есть те, кто не поддерживает Украину, но даже те, кто считают, что надо помогать ей, не хотят отдавать им много денег, потому что сейчас мы находимся в состоянии банкротства», — рассказала она.

Ранее Шошоакэ в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передала президенту России Владимиру Путину привет от здравомыслящих европейцев. Она подчеркнула, что многие жители Румынии «не ненавидят» Россию и выступают против помощи Украине.