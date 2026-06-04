Visa и Mastercard уйдут из еще одной страны из-за санкций

Visa и Mastercard уйдут из ещё одной страны из-за санкций
Банковские карты международных платёжных систем Visa и Mastercard перестанут работать на Кубе с 6 июня. Об этом проинформировал Центральный банк Кубы.
Иностранный банк, обрабатывающий операции с этими картами на территории острова, уведомил о прекращении сотрудничества с компанией FINCIMEX. Решение связано с ужесточением американских санкций и необходимостью избежать наказания по законодательству США.
В результате Куба лишится возможности получать доходы от продажи товаров и услуг через карты этих платёжных сервисов.
В качестве альтернативных способов оплаты на острове остаются наличные деньги, национальные карты Clasica и Tropical, а также карты международных платёжных систем «Мир» и UnionPay.
Финансовые власти страны призывают граждан и туристов заранее подготовиться к изменениям.