Поставки по «Дружбе» вернулись к нормальному уровню

В мае 2026 года объем прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию достиг «нормального» уровня — 165 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.

Это первый полный месяц работы маршрута после возобновления поставок 23 апреля. Для сравнения: в апреле, когда трубопровод работал около недели, объемы составили примерно 55 тысяч баррелей в сутки.

Тем не менее, текущие показатели несколько уступают прежним 200–235 тысячам баррелей в сутки, что источники агентства связывают с процессами диверсификации импорта в этих странах.