Раскрыта реакция ЕС на новые пошлины Трампа

Европейские чиновники в частных разговорах признают, что смогут пережить 10-процентные импортные пошлины со стороны США, но опасаются их повышения, сообщает Politico.

Ранее американский торговый представитель предложил ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран и Евросоюза. Вашингтон объясняет это недостаточной борьбой с использованием принудительного труда.

Один из европейских чиновников назвал предложение США «более или менее» приемлемым, но отметил, что ЕС ждет деталей. Главное беспокойство вызывает то, что нынешняя ставка может оказаться не финальной, а следующее торговое расследование приведет к более высоким пошлинам.

В 2025 году Трамп уже вводил дополнительные импортные пошлины на товары из всех стран, но Верховный суд признал это незаконным — решения по торговле находятся в исключительной компетенции конгресса. Теперь федеральный бюджет обязан вернуть около 159 миллиардов долларов, полученных от этих сборов.