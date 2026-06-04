ПМЭФ-2026: "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности"

«У Эльвиры Сахипзадовны есть объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами, и в отсутствии главы ЦБ не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка», - Андрей Макаров, председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, открыл ключевую «панель» ПМЭФ и прокомментировал отсутствие Эльвиры Набиуллиной.

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит одна из ключевых панельных дискуссий форума - «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Ответ на этот вопрос завсегдатаи главной панельной дискуссии ПМЭФ будут искать без главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В этом году председатель Центробанка исчезла из списка участников главного макроэкономического диалога.