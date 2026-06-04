Посол РФ в ЮАР раскрыл подробности работы над платежной системой БРИКС

Члены БРИКС продолжают прорабатывать вопрос о создании альтернативных механизмов для финансовых переводов между собой, заявил «Известиям» российский посол в ЮАР Роман Амбаров.

Переговоры, по его словам, ведутся на высшем уровне, а также в формате встреч глав финансовых ведомств и центробанков. В центре внимания — проекты BRICS Pay и BRICS Clear. Дипломат пояснил, что задача состоит в постепенном формировании новых инструментов, которые позволят ускорить и удешевить взаимные расчеты, сделать их более открытыми и менее уязвимыми для внешних ограничений.

Эта тема уже поднималась на саммите в Рио-де-Жанейро в середине 2025 года. В итоговом документе участники договорились продолжить работу над совершенствованием платежной инфраструктуры.

Особый интерес к этому направлению, подчеркнул Амбаров, проявляют Москва и Претория. Обе страны заинтересованы в устранении излишних барьеров для торговли и инвестиций. При этом ЮАР в последнее время активно добивается снижения стоимости и повышения скорости денежных переводов. Эта тема была одной из ключевых в повестке G20 во время южноафриканского председательства, особенно с учетом потребностей африканского континента в более доступных финансовых услугах.