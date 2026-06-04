Орешкин призвал прекратить ждать возвращения старого мира

Не нужно ждать отмены санкций и возвращения прежнего мира, который был 20 лет назад, он больше не существует.

Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности" на полях ПМЭФ.