Орешкин призвал прекратить ждать возвращения старого мира
Не нужно ждать отмены санкций и возвращения прежнего мира, который был 20 лет назад, он больше не существует.
Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках сессии "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности" на полях ПМЭФ.
"Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. И санкции, они не связаны с такими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится, - сказал он. - Тот мир, который был здесь 20 лет назад, его уже не существует, никогда не будет. Мир другой. Поэтому, действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим к более сбалансированной, и это движение надо только ускорять и усилять".