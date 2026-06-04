Вытеснение доллара и сырьевые богатства: как развивается ЕАЭС

Торговая интеграция внутри ЕАЭС после 2022 года заметно усилилась. Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения стали для России значительно более значимыми поставщиками, а для них самих выросло значение российского рынка, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Эксперт РА».

На фоне санкций ЕАЭС из формальной площадки превратился в важный защитный механизм, пишут авторы. Российский бизнес переключился на партнеров по союзу. В результате страны ЕАЭС стали ключевыми поставщиками оборудования, электротехники, металлов и промышленных материалов для РФ. В свою очередь, Россия нарастила экспорт в союзные республики — металлургию, химию, продовольствие.

Однако этот рост столкнулся с конкуренцией со стороны Китая и Турции. При этом степень переориентации на Россию разная: Киргизия почти полностью переключилась на российский рынок, тогда как Казахстан и Армения сохранили более диверсифицированные торговые связи, отмечается в статье.

Происходит активное вытеснение доллара из взаимных расчетов. Белоруссия оплачивает рублем 72% своего экспорта в Россию, Киргизия — 70%. Исключение — Казахстан, где в экспортной выручке по-прежнему доминирует доллар (78%). В импорте рубль также силен: Белоруссия платит им за 57,7% закупок, Казахстан — 27,5%, Киргизия — 16,3%.

Также сообщается, что макроэкономическая динамика региона ускорилась. Замглавы Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов отметил, что с 2021 года темпы роста экономик ЕАЭС вдвое превысили показатели предыдущей пятилетки.

Однако сохраняются структурные перекосы. Основная добавленная стоимость по-прежнему уходит за пределы союза, а не создает внутренние производственные цепочки. Киргизское золото, например, перерабатывается в Швейцарии. Сырьевые богатства региона уходят на переработку в третьи страны, что мешает формированию сложных внутренних рынков, говорится в материале.