Силуанов: Россия годами живет в «мировом беспределе»

Россия уже который год живёт в условиях «мирового беспредела», поэтому необходимо создавать условия для развития внутри страны, заявил министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2026.

«Мы уже не первый год живём в таких условиях, в обстановке беспредела... в такой ситуации нужна очень твёрдая финансовая позиция. Если серьёзно и цельно относиться к финансам, то внешние беспределы будут влиять на нас меньше или вообще перестанут», — цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что чем выше внешняя турбулентность, тем больше нужно создавать комфортную среду для внутреннего развития, инвесторов и бизнеса.

По его словам, регулятору следует смягчать требования, идти навстречу предпринимателям и укреплять основы права собственности.

Ранее Силуанов заявил о достижении Россией финансового суверенитета.