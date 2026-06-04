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Силуанов: Россия годами живёт в «мировом беспределе»

RT на русском

Россия уже который год живёт в условиях «мирового беспредела», поэтому необходимо создавать условия для развития внутри страны, заявил министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ-2026.

Силуанов: Россия годами живет в «мировом беспределе»
© РИА Новости
«Мы уже не первый год живём в таких условиях, в обстановке беспредела... в такой ситуации нужна очень твёрдая финансовая позиция. Если серьёзно и цельно относиться к финансам, то внешние беспределы будут влиять на нас меньше или вообще перестанут», — цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что чем выше внешняя турбулентность, тем больше нужно создавать комфортную среду для внутреннего развития, инвесторов и бизнеса.

По его словам, регулятору следует смягчать требования, идти навстречу предпринимателям и укреплять основы права собственности.

Ранее Силуанов заявил о достижении Россией финансового суверенитета.