Решетников назвал контуры следующей экономической модели России

Более крепкий рубль и чуть более высокие ставки — такими могут быть контуры следующей экономической модели России. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности».

По словам главы Минэкономразвития, структурные изменения идут активно. Но ключевой вопрос, куда именно их направлять. При этом основные ограничители, как отметил министр, в целом не изменились.

«Очевидно, что контуры следующей экономической модели, они более или менее тоже прослеживаются. Это более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. Это все-таки чуть более высокие процентные ставки, потому что есть вопросы и с бюджетным дефицитом. Поэтому Банк России на это реагирует, и нам потребуется время, чтобы выйти на те цели в бюджетной политике, которые мы ставим», — заявил Решетников.

Петербургский международный экономический форум — это главная ежегодная экономическая конференция в России. Она проводится с 1997 года (до 2007-го называлась «Петербургский экономический форум»). На одной площадке здесь собираются главы государств, министры финансов, руководители крупных российских и зарубежных компаний, банкиры, а также ученые. Вместе они обсуждают экономические вопросы, актуальные для России, развивающихся рынков и мира в целом. Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из свыше 100 стран. Рекорд был установлен в 2025 году — тогда приехали 24,2 тысячи человек из 144 стран и территорий. Программа ПМЭФ включает пленарные заседания, круглые столы, выставки, телемосты и презентации.