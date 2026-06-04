Новак прокомментировал рост цен на бензин в России

Ситуация на внутреннем рынке топлива остается стабильной, цены на АЗС вертикально-интегрированных компаний и большинства заправок растут в пределах инфляции.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

"В настоящее время ситуация стабильна, и цены на заправках вертикально-интегрированных компаний и большинства заправок растут на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с федеральным центром и министерством энергетики будут внимательно за этим следить", - сказал Новак.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.