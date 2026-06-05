Назван способ России противостоять санкциям США на продажу нефти странам БРИКС

Россия и Индия должны укрепить сотрудничество, которое позволит избежать санкционного давления США, в том числе по вопросам продажи и поставок нефти. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил президент Индийского бизнес-альянса (ИБА) Сэмми Котвани в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Россия и Индия должны укреплять институциональное сотрудничество, чтобы торговля оставалась стабильной, прозрачной и защищенной от внезапных внешних потрясений», — подчеркнул собеседник.

Котвани подчеркнул, что вопрос закупки нефти превратился в проблему суверенитета для Индии. Поэтому он указал, что Нью-Дели не будет принимать никаких решений под внешним давлением и рассматривает Москву как надежного партнера в энергетике.

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25 мая стало известно, что индийские импортеры стали активно замещать российскую нефть латиноамериканской и африканской на фоне масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов из-за перекрытия Ормузского пролива. Несмотря на это, аналитики ожидают рост экспорта российской нефти до 1,9 миллиона баррелей в день.