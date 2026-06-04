Энергокризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали беспрецедентным

Из-за войны на Ближнем Востоке в мире сложился беспрецедентный энергокризис. Таким его назвал вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представитель кабмина отметил, что подобного масштаба кризиса на рынке не было никогда, даже в двадцатом веке.

Ежедневно мировой рынок теряет порядка 12 миллионов баррелей нефти. Однако он пока в полной мере не ощутил последствия этого кризиса, так как еще потребляет запасенное топливо.

«За счет остатков, за счет того, что был ранее профицитный рынок, еще в течение трех месяцев в полной мере не ощутил последствий, которые могут быть», — цитирует Новака ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что из-за отказа от российской нефти и газа страны Европейского союза (ЕС) потеряли около трех триллионов евро. «Европа, наконец, видит, что экономический кризис, энергетический кризис, который там наступает, — это результат отказа от российской энергетики», — пояснил он.