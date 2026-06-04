Силуанов заявил, что правительство не перегнуло палку с налогами

Нынешние показатели исполнения федерального бюджета за первые пять месяцев 2026 года красноречиво говорят о том, что правительство не перегнуло палку с нововведениями в налоговой сфере.

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Об этом в четверг, 4 июня, заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

— Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги то растут. Были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку, нет, не перегнули, — передает слова министра финансов ТАСС.

Президент России Владимир Путин 28 ноября 2025 года подписал закон о повышении НДС до 22 процентов. Льготная ставка 10 процентов на социально значимые товары — основные продукты питания, лекарства, детские и других товары — была сохранена.

Позже председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Государственную думу проект закона о снижении НДС до 20 процентов. Он отметил, что повышение налоговой ставки привело к росту цен, снижению деловой активности и создало серьезные проблемы для бизнеса.