Решетников оценил перспективы роста зарплат в России

В России удельный вес расходов на оплату труда в структуре ВВП находится на сравнительно низком уровне. Это означает наличие запаса для роста зарплат, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Он отметил, что зарплаты способны и должны повышаться быстрее, чем производительность труда. Такой подход соответствует концепции повышения уровня оплаты труда, озвученной президентом Владимиром Путиным, сообщает агентство «Интерфакс».

Решетников считает, что нет оснований для паники в связи с тем, что последние два года наблюдается существенное опережение роста зарплат над ростом производительности.