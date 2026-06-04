Журналистка пожаловалась на усталость американцев от финансирования Украины

В США узнают, что украинские олигархи покупают яхты, и совершенно не понимают, куда на Украине уходят деньги американских налогоплательщиков. Об этом заявила на ПМЭФ журналистка из США Кэндис Оуэнс, пишет РИА Новости.

По ее словам, американцы действительно устали от финансирования Украины и их все больше интересуют внутренние проблемы страны.

«Они узнают, что олигархи покупают яхты. Если говорить практически, мы думаем о наших налогах и о том, куда уходят наши деньги, чего нам никогда толком не объясняют», — пояснила Оуэнс.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «довольно скоро» представит информацию о том, куда ушли $400 млн, выделенных конгрессом на закупку оружия Украине в 2026 году.

При этом президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон и НАТО договорились о поставке оружия Украине за счет европейцев. Генсек НАТО Марк Рютте пояснил, что европейские страны могут использовать для поставок Украине свои арсеналы и затем пополнять их американским оружием.