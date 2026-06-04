Силуанов понадеялся на пополнение главной российской «кубышки»

В Минфине рассчитывают на то, что по итогам 2026 года Фонд национального благосостояния (ФНБ), который еще называют главной российской «кубышкой», будет пополнен. Об этом на ПМЭФ-2026 высказался глава ведомства Антон Силуанов, которого цитирует «Интерфакс».

По словам министра, все будет зависеть от конъюнктуры мировых рынков.

«В целом надеемся, что мы подкопим», — поделился он.

Согласно отчетам министерства, размер ФНБ сокращался в апреле и мае примерно на 200 миллиардов рублей ежемесячно, до 13,2 и 13 триллионов рублей соответственно.

Также в Минфине уточнили 3 июня, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов РФ в текущем месяце прогнозируется в размере 220,2 миллиарда рублей, что позволит увеличить почти вдвое размер средств, направляемых на закупки валюты и золота.