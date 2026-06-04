Глава AmCham рассказал, когда начнутся переговоры России и США по Арктике

Глава AmCham: переговоры России и США по Арктике начнутся после снятия санкций
Полноценные переговоры России и США по сотрудничеству в Арктике начнутся только после достижения мирного соглашения и снятия санкций.
Об этом ТАСС на полях ПМЭФ сказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.
"Сотрудничество в Арктике, где США и Россия - непосредственные соседи, является одним из перспективных направлений для совместных бизнес-проектов. Вместе с тем, полноценные переговоры начнутся только после достижения мирного соглашения и снятия санкций США", - сообщил он.