В Сбере назвали ИИ новым фактором роста капитализации компаний

Российский фондовый рынок остается одним из наиболее недооцененных среди крупнейших мировых рынков, при этом потенциал компаний, активно инвестирующих в технологии и искусственный интеллект, пока не в полной мере отражен в рыночных котировках.

© Сбер

Об этом рассказал заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Российский рынок остается одним из самых недооцененных среди мировых фондовых рынков. При этом сегодня инвесторы все чаще оценивают не только текущие финансовые результаты компаний, но и их способность обеспечивать рост в будущем. Главным фактором такого роста становятся технологии и искусственный интеллект. Компании, которые смогут быстрее других интегрировать искусственный интеллект в ключевые бизнес-процессы, будут иметь дополнительные преимущества как с точки зрения эффективности, так и инвестиционной привлекательности», — отметил Тарас Скворцов.

По словам топ-менеджера, несмотря на высокую дивидендную доходность и сильные результаты многих российских компаний, в особенности финансового сектора, российский рынок продолжает торговаться со значительным дисконтом по отношению к международным аналогам. Так, прогнозная дивидендная доходность российского рынка на 2026 год составляет около 7,8 процента%, что заметно выше многих зарубежных площадок. При этом разрыв в оценке по мультипликатору P/E между индексом Мосбиржи и индексом MSCI World после 2022 года увеличился до 80–85 процентов против 60–65 процентов ранее.

«Технологии и искусственный интеллект становятся не просто инструментом повышения эффективности, а фундаментом долгосрочной конкурентоспособности компаний. Инвестиции в ИИ должны рассматриваться как инвестиции в будущую стоимость бизнеса — в конечном счете рынок всегда оценивает способность бизнеса создавать дополнительную стоимость для акционеров. Мы видим это и на собственном примере. Технологическое лидерство и масштабная ИИ-трансформация Сбера пока еще не в полной мере отражены в рыночной оценке компании. Тем не менее наш фокус — на последовательном повышении устойчивости бизнес-модели, эффективности процессов и качества клиентского опыта за счет искусственного интеллекта. Именно такие изменения в долгосрочной перспективе формируют дополнительную стоимость для акционеров», — рассказал Тарас Скворцов.

В ходе дискуссии топ-менеджер также отметил, что следующим этапом развития российского фондового рынка должно стать расширение долгосрочных инвестиций и инструментов профессионального управления капиталом, что будет способствовать повышению устойчивости рынка и росту его инвестиционной привлекательности.