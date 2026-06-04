Что стоит за желанием ЕС «открыть двери» для новых стран

Желание Евросоюза «открыть двери» для десятков новых государств связано с необходимостью избежать глубокого экономического кризиса и найти доноров для пополнения бюджета, заявил News.ru политолог Юрий Светов.

Так он прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба, который сообщил, что ЕС нужно стремиться увеличить число членов с нынешних 27 до 40.

По словам Светова, в первую очередь речь идет о Западных Балканах, Сербии, Молдавии, Украине и Грузии, однако главной целью объединение видит энергетически богатую Норвегию. У ЕС существует программа, согласно которой к 2030 году в союз должна войти вся Европа, за исключением России и Белоруссии.

Эксперт отметил, что в Брюсселе обсуждают предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о двухступенчатом членстве, когда страны могут пользоваться привилегиями ЕС, но без права голоса. Эта идея, предложенная Украине, вызвала резкие протесты в Киеве.

Кроме того, в ЕС понимают проблематику развития и ищут тех, кто может поддержать объединение. Поэтому Брюссель заинтересован в полноценном членстве Норвегии, которая обеспечивает себя нефтью и газом и активно поставляет их на внешний рынок. ЕС, по словам Светова, крайне нужны такие доноры.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе пока не обсуждается. По его словам, такая тема может возникнуть только после получения республикой статуса кандидата или официального обращения в ЕС.