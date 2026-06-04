Экономику «хитрых татар» назвали альтернативой Оксфорду и Гарварду

Глава Духовного управления мусульман РФ Альбир Крганов назвал «экономику хитрых татар» альтернативой обучению в Оксфорде и Гарварде. Он подчеркнул, что эти вузы «не спустились с небес», а созданы обычными людьми, поэтому Россия не хуже, передает «Бизнес Online».

Крганов считает, что экономические подходы 193 народов, населяющих страну, содержат уникальные национальные особенности и «хитрости», которые незаслуженно игнорируются в современном образовании.

Выступая на сессии «Религия и экономика» в рамках ПМЭФ, муфтий заявил, что России необходимо разработать свои пособия, посвященные уникальному экономическому опыту коренных народов, вместо использования зарубежных образовательных программ.

Ранее президент Владимир Путин поручил запустить серию «Библиотека литературных шедевров народов РФ». Первый том посвятят Мусе Джалилю. Всего планируется выпустить 20 томов: 6 — литературе народов Поволжья, Приуралья и Урала, 7 — Северному Кавказу, 6 — Сибири, Северу и Дальнему Востоку. Это одно из поручений главы государства по поддержке русского языка и языков народов России, данных 3 февраля.