Российский рынок труда находится в сложной ситуации. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его процитировало РИА Новости.

Он констатировал, что в стране по-прежнему сохраняется рекордно низкая безработица в 2,2 процента. Это оказывается непростой проверкой для работодателей, которые испытывают дефицит кадров по многим направлениям. Однако даже эта цифра, по словам министра, не в полной мере отражает ту сложность, которая имеет место во многих отраслях и регионах.

«Труда в целом не хватает, и реально уровень безработицы текущий — это ограничитель, в том числе и индикатор для ЦБ, когда принимается решение о снижении ставок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выступил глава Духовного управления мусульман России Альбир Крганов, который заявил, что «экономика хитрых татар» может стать альтернативой традиционному обучению в таких ведущих вузах мира, как Оксфорд и Гарвард. Кроме того, он выразил убежденность в том, что якутская модель ловли рыбы может приносить миллиарды.