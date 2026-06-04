«Времени нет»: в России обеспокоены сложной ситуацией в одной отрасли

В России фиксируют самые медленные темпы посева яровой пшеницы с 2018 года из-за непрекращающихся дождей, что создает трудности для фермеров и может привести к уменьшению урожая, передает Bloomberg.

По данным Минсельхоза на 26 мая, засеяно около 7,1 миллиона гектаров — на 12% меньше, чем в прошлом году. В ключевых для весеннего урожая регионах (Поволжье и Сибирь) количество осадков превысило сезонные нормы на 60–118%. Избыточная влажность почвы затрудняет полевые работы.

Аналитик Expana Занна Алексахина предупреждает, что при сохранении влажной погоды возможны сокращение посевных площадей, снижение урожайности поздно посеянных культур и рост заболеваний.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что даже при благоприятной погоде некоторые фермеры не видят смысла в севе из-за критической задержки. Как заявил он, «времени для развития урожая уже нет». При этом урожай озимой пшеницы может компенсировать потери, если погода будет благоприятной.

Снижение объемов производства в РФ происходит на фоне рисков для урожая в США и Австралии из-за погоды и роста цен на топливо и удобрения. Минсельхоз регулярную статистику не публикует и запросы не комментирует.