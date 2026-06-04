Раскрыт хитрый план Пашиняна по обходу российских санкций

Спецпредставитель президента РФ Борис Титов заявил, что армянскую продукцию на российском рынке заменят товары из Азербайджана: «Мы будем замещать то, что мы теряем в Армении, конечно, мы будем замещать тем же Азербайджаном». Ранее РФ ввела ограничения на ввоз сельхозпродукции из Армении. Премьер Пашинян обещает армянским фермерам найти для их овощей и фруктов новых покупателей. Но кто их купит, если у соседей аналогичный товар в избытке, а в Европу он не доедет - испортится?

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Напомним, что Россельхознадзор ограничил ввоз ряда овощей и фруктов из Армении, вина и коньяка, минеральной воды «Джермук». С 22 мая ограничен ввоз цветов. С 30 мая — свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Со 2 июня ограничения коснулись косточковых плодов (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда. С 3 июня список «запрещенки» пополнили картофель, баклажаны, сухофрукты и семечки, также запрещен их транзит в страны ЕАЭС. До этого стало известно, что к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции допущены только два армянских предприятия.

То есть ограничения коснулись практически всего, что выращивают армянские фермеры, которые в конце весны - начале лета заполняли своей продукцией российские прилавки. Фактически армянские сельхозпроизводители оказались перед угрозой полного краха и разорения. Куда девать скоропортящийся товар? Не везти же его в Европу – по дороге и рыба сгниет, и абрикосы покроются плесенью. Не говоря уж о клубнике. К тому же там хватает своих производителей, и втиснуться, например, на рынок вина в Испании и Франции просто нереально. Европейские производители совсем не обрадуются новому конкуренту и сделают все, чтобы его удушить в колыбели.

Нераспроданный урожай придется утилизировать или пустить на корм скоту. Но Пашинян не унывает и обещает фермерам, что правительство заплатит им за всю ту продукцию, которую они не смогут поставить в Россию: «И я говорю: испортится перец - я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт».

Пашинян высказался о российских ограничениях

Кроме того, он обещает найти новые рынки сбыта, уверяя, что у него «уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей». И в результате «в Армении будут расти и розы, и перец, и абрикосы, и экспорт удвоится, увеличится в четыре раза». А чуть позже в ходе встречи с избирателями в Гегаркуникской области премьер заявил, что новые покупатели для армянских товаров найдены. И это не страны ЕС. Но вот с кем конкретно достигнуты договоренности о поставках армянской продукции – это пока большой секрет. Пашинян не стал называть имена. Первые партии роз и овощей якобы уже уехали.

«Доедут до места — скажу, в какие страны»,– пообещал премьер.

Однако этот секрет Полишинеля быстро раскрыли армянские блогеры. Один из телеграм-каналов отметил, что заявление Бориса Титова было явно сделано не на пустом месте. Вероятно, азербайджанские сельхозпроизводители уже договорились с Москвой о поставках своей продукции вместо армянской. «Не удивлюсь, если ради этих поставок в РФ Азербайджан закупит ту же самую армянскую сельхозпродукцию, но по бросовым ценам. – предполагает автор телеграм-канала «Товарищ генерал». – А Пашинян «продаст» это армянским фермерам как спасение – вот, мол, радуйтесь, я хоть как-то пристроил ваши гниющие перцы и абрикосы».

Это предположение не лишено логики. Помните знаменитые «белорусские креветки»? После того, как между РФ и Европой началась санкционная война, Белоруссия неожиданно превратилась в могучую морскую державу, лидера по поставкам морепродуктов на российский рынок. Премьер Пашинян ненавидит белорусского президента Александра Лукашенко, но очевидным образом берет с него пример.

Соседи Армении, имеющие доступ на российский рынок, в первую очередь, Баку, вполне могут воспользоваться ситуацией и заработать на перепродаже армянских овощей и фруктов. Армянским фермерам все равно некуда деваться: лучше получить за свой урожай хоть что-то, чем совсем ничего. Они будут продавать свой товар азербайджанским перекупщикам за копейки. А те будут ввозить его в РФ как азербайджанский. Тем более, что отличить армянские помидоры от азербайджанских в принципе невозможно. При этом азербайджанские поставщики будут богатеть, армянские фермеры – беднеть и разорятся. В результате этой «многоходовочки» российский рынок сбыта постепенно окажется под контролем азербайджанцев, которые вытеснят с него армян. ХПП, что в переводе означает Хитрый План Пашиняна.