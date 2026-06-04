Силуанов назвал непростым бюджет России на 2027-2029 годы

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что федеральный бюджет России на следующую трехлетку будет непростым.

"Мы должны составить наш целевой бюджет, чтобы выйти к 2029 году на первичный баланс. Для этого мы будем делать все постепенно. С одной стороны, будем корректировать базовую цену - это уже сокращение расходов. С другой стороны, мы должны будем сокращать дефицит, чтобы выйти на первичный баланс. Сейчас готовятся предложения, мы над ними работаем. Бюджет будет непростой, будем работать", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.