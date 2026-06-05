Силуанов заявил, что экономика РФ подходит к периоду сбалансированного роста

Экономика России близка к периоду сбалансированного роста. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, устойчивого роста постоянно быть не может. В данный момент российским властям пришло время сделать рост экономики более сбалансированным и стабильным, чтобы он происходил «не за счет накачек и больших дефицитов бюджета или за счет низких процентных ставок», считает Силуанов.

«Вот мы сейчас проходим этот период... идем в той стадии, когда этот сбалансированный рост уже близко и, по последним данным, начинаем чувствовать», — сказал глава Минфина на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ.

До этого российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что российские власти сознательно пошли на ужесточение денежно-кредитной политики, понимая, что высокая ключевая ставка приведет к сокращению объема инвестиций в капитал.