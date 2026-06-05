В Госдуме предложили задуматься об ослаблении налоговой нагрузки на бизнес

Российским властям стоит вернуться к рассмотрению вопроса о распределении налоговой нагрузки на бизнес и, вероятно, «смягчить те решения, которые были приняты». Об этом заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков на завтраке «Сбера», организованном в рамках ПМЭФ-2026, передает корреспондент Frank Media.

В своем выступлении политик обратил внимание на то, что малый и крупный бизнес по-разному отвечают на вопрос о том, что является для них «основным» препятствием. Если для крупного бизнеса этим препятствием является ключевая ставка, то для малого бизнеса — повышенная налоговая нагрузка.

Жуков напомнил о словах главы Минфина Антона Силуанова: в одном из своих выступлений последний заявил, что ведомство «не перегнуло палку с налогами». Но, на самом деле, опросы показывают, что решение (повысить налоги — FM) было слишком жестким, отметил депутат.

«На самом деле все опросы показывают, что это решение было слишком жестким и привело к банкротству, уходу бизнеса, уходу в тень», — отметил Жуков в своем выступлении.

В заключение спикер напомнил, что одной из центральных задач российского правительства на текущий момент является «обеление» экономики и предложил задать вопрос бизнесу: «Можно ли с помощью повышения налогов добиться обеления экономики?».

«Я думаю, что ответ в 99% будет нет», — резюмировал политик.

Однако уже к осени российский бизнес может столкнуться с очередной налоговой новацией, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, Минфин и правительство во второй половине года могут принять решения по налогу на сверхприбыль или по акцизам. С другой стороны, такое мнение президент РСПП сделал исключительно из прослушивания заявлений Антона Силуанова в рамках ПМЭФ-2026, никаких документальных подтверждений этому пока что нет.