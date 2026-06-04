В России нашли альтернативу поставкам сельхозпродукции из Армении

Азербайджан может занять нишу Армении по поставкам сельскохозяйственной продукции в Россию. Об этом заявил специальный представитель президента РФ Борис Титов.

«Мы будем замещать то, что теряем в Армении, Азербайджаном, потому что совершенно однозначно в сельском хозяйстве Азербайджан может больше и дает больше, чем Армения», — отметил он в беседе с изданием «Sputnik Азербайджан».

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Он также добавил, что экономические последствия вступления Армении в ЕС негативно скажутся на народе страны.

Ранее сообщалось, что ограничения на поставки армянской продукции в Россию, обсуждение возможного пересмотра отдельных экономических соглашений многие эксперты связывают с попыткой усилить давление на Ереван.