Путин заявил о готовности "Газпрома" "хоть завтра" поставлять газ по "Северному потоку"

Запуск оставшейся нитки «Северного потока» вполне возможен, для активации достаточно нажать кнопку, заявил на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Глава России уточнил, что также для запуска требуется решение правительства ФРГ.

«Они [трубопроводы] были взорваны. Но одна нитка — целая. По ней можно хоть завтра прокачивать газ. Достаточно, и это не шутка — нажать кнопку. И газ пошел! Но для этого нужно решение правительства», — отметил Путин.

Президент пояснил, что контракт «Газпрома» с партнерами в Германии все еще действует.

«Газпром»никогда не отказывал. Готов хоть завтра. Партнеры — тоже хотят, но есть прямое указание Брюсселя и Берлина — не брать», — уточнил российский лидер.

Путин заметил, что Россия может поставлять по оставшейся нитке «Северного потока» 25-28 млрд кубометров газа в год.