Путин объяснил, что нужно для запуска сохранившейся нитки "Северного потока-2"

Чтобы газ пошел по сохранившейся нитке газопровода "Северный поток-2", нужно политическое решение властей Германии, а Россия готова начать поставки безотлагательно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами информагенств мира на ПМЭФ-2026.

После теракта на газопроводе одна из его веток осталась цела, по ней можно поставлять 25-28 млрд кубических метров в год, уточнил президент. "Хоть завтра", - подчеркнул Путин, напомнив, что российская сторона никогда поставки не запрещала. Тем более что с ФРГ до сих пор действует контракт, но при этом не исполняется, обратил внимание он.

Здесь нужно только решение правительства Федеративной Республики Германия, которая для этого, как уточнил российский лидер, должна еще и договориться с Вашингтоном, а также с Брюсселем. Дело в том, что газовая артерия находится под американскими санкциями, напомнил Путин.

"И если правительство ФРГ договаривается со своими партнерами, санкции снимают, тогда кнопку нажимаем хоть завтра", - подытожил он.

Таким образом, это вопрос суверенитета, добавил президент, напомнив, что цены, по которым ФРГ получает газ сейчас, подрывают конкурентоспособность германской экономики. Мало того, продолжил Путин, они "вредят всему Евросоюзу, потому что все-таки Германия - это локомотив всей европейской экономики". Если удастся убедить американцев, объяснив всю серьезность ситуации, то поставки начнутся.