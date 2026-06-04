Путин: реальные доходы в РФ выросли на 28%

Путин сравнил показатели роста экономики РФ и Евросоюза - примерно в три раза в пользу нашей страны (10% против 3-х).

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При этом он признал, что в России есть "вопросы с макроэкономическим состоянием экономики в целом". Это прежде всего рост инфляции, для борьбы с которой, как напомнил президент, финансовые власти страны приняли жесткое решение по повышению ключевой ставки. На такие меры в РФ пошли, так как не хотят гиперинфляции в 60-70%, как в ряде стран, уточнил Путин.

"Но эти меры дают результат", - подчеркнул он, отметив, что экономические показатели уверенно возвращаются к целевым, продолжает расти промышленное производство и реальные (то есть с учетом инфляции) доходы населения.

Последние, по словам Путина, выросли на 28 процентов, реальные зарплаты - на четверть. Он напомнил, что государство продолжает выполнять все социальные обязательства перед гражданами.

"Мы индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия по поддержке семей с детьми и так далее, - пояснил Путин. - Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 6,7%".

Этой цели, по его словам, удалось достичь досрочно.