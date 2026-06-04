Путин цитатой Марка Твена ответил на вопрос об экономике России

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ ответил на вопрос об экономике России цитатой американского писателя Марка Твена. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», — сказал глава государства в ответ на вопрос, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика.

2 июня госсекретарь Марко Рубио заявил на фоне очередного продления разрешения на морской импорт сырья из России, что США хотят как можно скорее отказаться от продления лицензий на поставки российской нефти.

До этого Вашингтон объяснил отсрочку необходимостью поддержать наиболее уязвимые страны в условиях напряженности на Ближнем Востоке, а также рисками для мирового энергорынка.