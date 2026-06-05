Песков ответил, будет ли Россия приглашать США на ВЭФ

Песков заявил, что Москва не будет приглашать США на ВЭФ
Кремль не планирует отправлять отдельное приглашение делегации США на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет этой осенью. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что каждая страна будет принимать решение о поездке самостоятельно.
"Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решение", – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Песков сообщил, что Кремль пока не прорабатывает возможность визита Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами. Президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует официально пригласить российского лидера на саммит.