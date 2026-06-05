В кризисе на Ближнем Востоке увидели выгоду для российских аграриев

Затяжная блокировка Ормузского пролива выгодна российским агроэкспортерам, так как приводит к росту стоимости отправляемого за рубеж зерна. Об этом заявил глава «Россельхозбанка» Борис Листов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит «Коммерсантъ».

Другими плюсами для отечественных аграриев банкир назвал повышение мирового спроса на отечественное зерно и минеральные удобрения. В сложившихся сейчас в мире непростых условиях Россия, заверил Листов, способна обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Для этого на внутреннем рынке необходимо продолжать стимулировать экономическую активность в агропромышленном комплексе (АПК), добавил он. Дополнительные меры поддержки одного из ключевых секторов российской экономики Листов назвал «критически важным» условием развития отрасли.

В случае затягивания войны в Иране глобальной экономике будет грозить продовольственный кризис, предупреждали ранее эксперты. При таком условии, пояснили в ООН, порядка 45 миллионов человек уже сейчас находятся в зоне риска голодания. В дальнейшем эта цифра может вырасти. Многое будет зависеть от сроков достижения компромисса США и Ираном в рамках мирной сделки. Однако пока у двух стран есть принципиальные разногласия по поводу условий прекращения огня на Ближнем Востоке.