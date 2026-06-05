Оппозиционный политик из Германии Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что газопровод «Северный поток» необходимо снова запустить. С таким призывом он выступил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.

Котре выразил сомнение, что немецкая промышленность сможет уцелеть без восстановления работы магистрали. Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» прогремели 26 сентября 2022 года.

Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили, что это была целенаправленная диверсия. Оператор Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными, сроки ремонта тогда оценить не удалось.

Россия возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва запрашивала данные по подрывам, но так и не получила их.

Дмитриев: "Северные потоки" можно восстановить

В 2023 году американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование. Со ссылкой на источник он сообщил, что взрывчатку под российские газопроводы заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США под прикрытием учений Baltops при поддержке норвежских специалистов. По данным Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. В Пентагоне позже заявили, что Вашингтон не причастен к подрыву.