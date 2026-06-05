Российская экономика столкнулась с рядом серьезных рисков в последние годы, в том числе связанных с дефицитом кадров и перераспределением бюджетных расходов.

Об этом 5 июня в ходе делового завтрака Сбера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил вице-премьер Александр Новак.

«Сейчас мы наблюдаем риски отставания роста производительности труда от роста заработных плат. Очевидно, требуется переток из непроизводительных отраслей в те отрасли, которые дают более высокую добавленную стоимость, а также вовлечение в рынок труда тех категорий, которые сегодня занимают в нем небольшую нишу — молодежи, людей предпенсионного возраста, ветеранов специальной военной операции», — отметил Новак.

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Второй существенный риск, по словам Новака, — перераспределение бюджетных потоков, в структуре которого значительно выросли расходы на оборону и безопасность. Кроме того, тормозить экономику могут высокая инфляция и жесткая кредитно-денежная политика, заключил он.