В России резко выросла стоимость сжиженного газа

Цена сжиженного углеводородного газа на бирже поднялась с 19,6 тыс. до 24,3 тыс. рублей за тонну. Только за торги 4 июня котировки взлетели на 7,9%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Петербургской биржи.

СУГ используют не только как моторное топливо, но и в нефтехимии и коммунальном хозяйстве, напомнила гендиректор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова. Старший менеджер компании «Имплемента» Иван Тимонин назвал две основные причины: улучшение экспортной экономики на фоне высоких мировых цен и сезонное увеличение спроса внутри страны.

Дополнительный фактор — ситуация вокруг Ормузского пролива. В начале апреля Saudi Aramco повысила цены на пропан и бутан на 35–50% за месяц — примерно до 750 и 800 долларов за тонну соответственно.

С конца февраля стоимость пропана на условиях FOB Middle East выросла с 544 до более чем 700 долларов за тонну к концу марта, а в отдельные дни превышала 800. Сейчас котировки находятся около 685 долларов.

В январе–апреле 2026 года экспорт российских СУГ увеличился на 27%, превысив 1,4 млн тонн. Поставки в Китай выросли на 148% (почти до 500 тыс. тонн), в страны Центральной Азии и Афганистан — на 71% (примерно до 550 тыс. тонн).

«Ормузская премия» делает восточное направление более привлекательным для российских производителей, но дальнейшему наращиванию экспорта мешает логистика: нехватка цистерн, загруженность погранпереходов и экспортной инфраструктуры, пояснил Тимонин. При этом он отметил, что нынешний рост — это отчасти восстановление после просадки: к 26 мая котировки опускались до 17,79 тыс. рублей за тонну.

Россия резко нарастила экспорт одного вида топлива

В ГК «Титан» заявили, что цены подталкивают сезонный спрос на автогаз и коммунально-бытовое потребление, а также снижение запасов СУГ в отдельных регионах из-за логистических ограничений и задержек поставок по железной дороге.

В «Титане» ожидают, что в июне-июле рынок сохранит повышенную волатильность из-за высокого сезонного спроса и ремонтов на заводах.