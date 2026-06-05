Греф призвал прекратить называть российский бизнес «живопырками»

Негативное отношение к предпринимательству в стране должно кардинально измениться, так как именно бизнес формирует основу национальной экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Я хотел бы обратиться к одной вашей фразе, которой вы проиллюстрировали очень часто очень-очень несправедливое отношение к бизнесу: «Живопырки, зарабатывающие бабки». Мне кажется, это одна из таких базовых вещей, которые должны измениться в нашей стране», – сказал Греф, обращаясь к главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову, передает РИА «Новости».

Глава Сбербанка добавил, что любые предприятия, независимо от их размера, создают добавленную стоимость.

По его словам, эффективность государства напрямую зависит от эффективности экономики, фундаментом которой выступает именно бизнес.

Ранее Греф заявлял об исчерпании традиционных факторов экономического роста России.