Силуанов назвал одну из главных причин затяжного укрепления рубля

Снижение интервенций Министерства финансов (Минфина) на валютном рынке в рамках бюджетного правила стало одной из главных причин затяжного укрепления рубля. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

В настоящее время стране нужны дополнительные ресурсы, чтобы компенсировать стремительно растущий дефицит федерального бюджета. На этом фоне Минфин считает целесообразным возвращение к политике более предсказуемого курса рубля, пояснил Силуанов.

Он также отметил важность стимулирования притока инвестиций на внутренний рынок. На каждый бюджетный рубль, подчеркнул Силуанов, Россия должна привлекать «два, три, пять рублей» вложений.

«Нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была», — резюмировал министр.

Ранее он заявил, что крепкий рубль не вполне отвечает интересам российских экспортеров. Необходимо найти баланс, который соответствовал бы запросам различных отраслей национальной экономики. При этом курс рубля должен быть выгоден не только ориентированным на внешние рынки компаниям, но и импортерам, заключил Силуанов.