Банк России оценил влияние инфляции на российский бизнес

Высокая инфляция приводит к более существенному росту издержек предприятий по сравнению с высокой реальной ключевой ставкой, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«Чем выше инфляция, тем выше разлет цен на отдельные товары и услуги, тем выше рост ваших издержек», – подчеркнул Заботкин во время делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

По словам Заботкина, в условиях стремительного роста цен предпринимателям работать гораздо сложнее, чем пару лет справляться с высокой реальной процентной ставкой, которая рассчитывается с поправкой на уровень инфляции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Банка России Алексей Заботкин отметил снижение инфляции благодаря высокой ключевой ставке.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила замедление экономического роста необходимостью охлаждения перегретого рынка.

Ранее она опровергла миф о разгоне инфляции из-за роста ключевой ставки.